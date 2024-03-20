Путин высказался об ответе России на удары ВСУ по мирным жителям

РФ может зеркально ответить противнику на удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, однако у Москвы есть свои взгляды на этот счёт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — отметил глава государства в ходе встречи с доверенными лицами в среду, 20 марта, говоря об атаках ВСУ.

Ранее Путин обрёк на провал любые попытки противников РФ запугать российский народ. Как подчеркнул президент, такие случаи неизвестны истории.