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20 марта, 12:00

Путин высказался об ответе России на удары ВСУ по мирным жителям

Путин: РФ могла бы ответить Киеву ударами по гражданским, но есть свои планы

РФ может зеркально ответить противнику на удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, однако у Москвы есть свои взгляды на этот счёт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — отметил глава государства в ходе встречи с доверенными лицами в среду, 20 марта, говоря об атаках ВСУ.

Ранее Путин обрёк на провал любые попытки противников РФ запугать российский народ. Как подчеркнул президент, такие случаи неизвестны истории.

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Напомним, киевский режим в последнее время активизировал обстрелы приграничных российских регионов, в частности Белгородской области. Так, сегодня силы ПВО сбили там 13 снарядов чешской РСЗО Vampire. По данным Минобороны, атака была пресечена около 11:30 по московскому времени. В результате атаки погиб один человек. Момент прилёта снаряда ВСУ в жилой район попал на видео.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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