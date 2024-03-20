Опубликованное видео с якобы свежим выступлением Пугачёвой было сделано ещё в 2018 году
"Страсти": Видео с "новым" выступлением Пугачёвой было снято в 2018 году
Ролик с выступлением певицы Аллы Пугачёвой, который якобы был сделан недавно на Кипре, оказался 2018 года. Об этом пишет портал "Страсти".
Ролик с Пугачёвой в Петербурге, который некоторые СМИ выдали за выступление на Кипре. Видео © YouTube / STARHIT
По его данным, видео было записано во время выступления 74-летней Примадонны на Петербургском международном юридическом форуме. Тогда Пугачёва спела свои самые популярные песни, включая "Миллион алых роз", а также "Любовь, похожую на сон".
Накануне некоторые СМИ писали, что Пугачёва якобы недавно выступила на корпоративе на Кипре. В качестве доказательства приводилась та самая видеозапись, которая и оказалась от 2018 года.
Ранее Life.ru писал, что певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. По его словам, они достигли славы только благодаря своей Родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда все эти "звёзды" приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут. В Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Примадонну иноагентом. Несмотря на это, звёздный адвокат Андрей Алёшкин призвал простить артистке очередной выпад в адрес россиян.
TACC / Станислав Красильников