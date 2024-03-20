Опубликованное видео с якобы свежим выступлением Пугачёвой было сделано ещё в 2018 году

Ролик с выступлением певицы Аллы Пугачёвой, который якобы был сделан недавно на Кипре, оказался 2018 года. Об этом пишет портал "Страсти".

Ролик с Пугачёвой в Петербурге, который некоторые СМИ выдали за выступление на Кипре. Видео © YouTube / STARHIT

По его данным, видео было записано во время выступления 74-летней Примадонны на Петербургском международном юридическом форуме. Тогда Пугачёва спела свои самые популярные песни, включая "Миллион алых роз", а также "Любовь, похожую на сон".