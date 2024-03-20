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20 марта, 16:51

Молдавия обязала российского дипломата покинуть страну за 72 часа

МИД Молдавии: Российский дипломат должен покинуть страну в течение трёх суток

Посольство России в Кишинёве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посольство России в Кишинёве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский дипломат, которого объявили персоной нон грата в Молдавии, обязан покинуть страну в течение 72 часов. Об этом заявил генеральный секретарь МИД страны Михай Мыцу.

"Согласно обычным нормам — в течение 72 часов", — указал дипломат.

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Напомним, ранее в МИД Молдавии выразили протест РФ из-за избирательных участков в Приднестровье. В российском дипломатическом ведомстве объяснили, почему Кишинёв противился проведению выборов президента РФ. После этого страна объявила одного из российских дипломатов персоной нон грата.

Дарья Нарыкова
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