Молдавия обязала российского дипломата покинуть страну за 72 часа
МИД Молдавии: Российский дипломат должен покинуть страну в течение трёх суток
Посольство России в Кишинёве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский дипломат, которого объявили персоной нон грата в Молдавии, обязан покинуть страну в течение 72 часов. Об этом заявил генеральный секретарь МИД страны Михай Мыцу.
"Согласно обычным нормам — в течение 72 часов", — указал дипломат.
Напомним, ранее в МИД Молдавии выразили протест РФ из-за избирательных участков в Приднестровье. В российском дипломатическом ведомстве объяснили, почему Кишинёв противился проведению выборов президента РФ. После этого страна объявила одного из российских дипломатов персоной нон грата.