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20 марта, 17:08

"Трактор" одержал третью победу подряд над "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Челябинский "Трактор" победил московское "Динамо" в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 3:2.

У "белых медведей" отличились Антон Бурдасов (23-я минута), Семён Дер-Аргучинцев (26) и Михаил Котляревский (46). У проигравших шайбы в ворота соперника удалось забросить канадскому нападающему Джордану Уилу (16) и Артёму Ильенко (32). Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу "Трактора". Четвёртый матч пройдёт в пятницу, 22 марта, тоже в Челябинске.

Как рассказывал Life.ru, вторая встреча между этими командами закончилась со счётом 5:4 в пользу "Трактора", а в первой игре челябинцы выиграли у москвичей со счётом 4:2. Причём в конце матча произошла массовая драка.

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Наталья Исакова
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