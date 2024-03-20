"Трактор" одержал третью победу подряд над "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

У "белых медведей" отличились Антон Бурдасов (23-я минута), Семён Дер-Аргучинцев (26) и Михаил Котляревский (46). У проигравших шайбы в ворота соперника удалось забросить канадскому нападающему Джордану Уилу (16) и Артёму Ильенко (32). Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу "Трактора". Четвёртый матч пройдёт в пятницу, 22 марта, тоже в Челябинске.