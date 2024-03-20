"Трактор" одержал третью победу подряд над "Динамо" в серии плей-офф КХЛ
Челябинский "Трактор" победил московское "Динамо" в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 3:2.
У "белых медведей" отличились Антон Бурдасов (23-я минута), Семён Дер-Аргучинцев (26) и Михаил Котляревский (46). У проигравших шайбы в ворота соперника удалось забросить канадскому нападающему Джордану Уилу (16) и Артёму Ильенко (32). Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу "Трактора". Четвёртый матч пройдёт в пятницу, 22 марта, тоже в Челябинске.
Как рассказывал Life.ru, вторая встреча между этими командами закончилась со счётом 5:4 в пользу "Трактора", а в первой игре челябинцы выиграли у москвичей со счётом 4:2. Причём в конце матча произошла массовая драка.
Сайт ХК "Трактор"