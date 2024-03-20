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20 марта, 17:13

МОК пожаловался на "очень агрессивные" высказывания из России

Представитель МОК Адамс заявил об "очень агрессивных" высказываниях из России

Международный олимпийский комитет (МОК) фиксирует "очень агрессивные" высказывания из России и считает их неприемлемыми. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Мы видим очень агрессивные заявления из России <...>. И это совершенно неприемлемо и достигает нового минимума, я думаю, это всё, что мы можем сказать по этому поводу", — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее МОК потребовал от всех стран и спортсменов не участвовать во Всемирных играх дружбы в России, потому что мероприятие якобы политизировано. В российском МИД увидели в этом призыве "хамство и отчаяние". Вместе с тем МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

В Кремле заявили, что последними решениями МОК подорвал свой авторитет
В Кремле заявили, что последними решениями МОК подорвал свой авторитет
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TACC / EPA

Наталья Исакова
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