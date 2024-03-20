МОК пожаловался на "очень агрессивные" высказывания из России
Представитель МОК Адамс заявил об "очень агрессивных" высказываниях из России
Международный олимпийский комитет (МОК) фиксирует "очень агрессивные" высказывания из России и считает их неприемлемыми. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс.
"Мы видим очень агрессивные заявления из России <...>. И это совершенно неприемлемо и достигает нового минимума, я думаю, это всё, что мы можем сказать по этому поводу", — сказал он в разговоре с журналистами.
Ранее МОК потребовал от всех стран и спортсменов не участвовать во Всемирных играх дружбы в России, потому что мероприятие якобы политизировано. В российском МИД увидели в этом призыве "хамство и отчаяние". Вместе с тем МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
TACC / EPA