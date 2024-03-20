В Минцифры назвали компании, для которых отменят мораторий на антимонопольные проверки

Отмена в России моратория на антимонопольные проверки IT-компаний затронет лишь некоторые фирмы. Как отметили в Минцифры РФ, речь идёт об организациях, имеющих цифровую платформу.

Кроме того, выручка таких предприятий должна быть выше двух миллиардов рублей. Также важно, чтобы доля сделок составляла более 35% от всех трансакций на IT-рынке.

"Изменение касается в первую очередь статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой. Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", — отметили в министерстве.