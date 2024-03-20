В Минцифры назвали компании, для которых отменят мораторий на антимонопольные проверки
Минцифры РФ: Мораторий на антимонопольные проверки отменят для ряда предприятий
Отмена в России моратория на антимонопольные проверки IT-компаний затронет лишь некоторые фирмы. Как отметили в Минцифры РФ, речь идёт об организациях, имеющих цифровую платформу.
Кроме того, выручка таких предприятий должна быть выше двух миллиардов рублей. Также важно, чтобы доля сделок составляла более 35% от всех трансакций на IT-рынке.
"Изменение касается в первую очередь статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой. Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", — отметили в министерстве.
Как сообщал Life.ru, в марте 2022 года Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Исключением стало лишь проведение плановых осмотров в отношении небольшого закрытого перечня объектов. В декабре 2023-го кабмин продлил действие моратория до конца 2024 года.
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