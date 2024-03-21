"Мы уже не были вместе": Соболенко прервала молчание и высказалась о смерти Кольцова

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала внезапный уход из жизни белорусского хоккеиста Константина Кольцова, с которым она состояла в отношениях. Теннисистка из Белоруссии написала в социальных сетях, что случившееся является немыслимой трагедией.

"Смерть Кости — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито", — написала Соболенко, попросив оставить её и семью Кольцова в покое в этот непростой для них период.