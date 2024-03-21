"Мы уже не были вместе": Соболенко прервала молчание и высказалась о смерти Кольцова
Вторая ракетка мира Соболенко назвала смерть Кольцова немыслимой трагедией
Помощник главного тренера ХК "Салават Юлаев" (ХКСЮ) Константин Кольцов и теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) sabalenka_aryna
Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала внезапный уход из жизни белорусского хоккеиста Константина Кольцова, с которым она состояла в отношениях. Теннисистка из Белоруссии написала в социальных сетях, что случившееся является немыслимой трагедией.
"Смерть Кости — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито", — написала Соболенко, попросив оставить её и семью Кольцова в покое в этот непростой для них период.
Напомним, 19 марта стало известно, что помощник главного тренера "Салавата Юлаева", обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. Всё произошло в Майами, где теннисистка Арина Соболенко должна была выступить на турнире WTA. Изначально причиной смерти был назван оторвавшийся тромб, однако позднее стало известно, что Кольцов мог покончить с собой.