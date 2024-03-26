День сотрудников ОБППГ, Фиолетовый день, Никифоров день: Праздники и приметы 26 марта Государственных праздников 26 марта в России нет. Поздравляем сотрудников подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы МВД РФ, узнаем, кто придумал Фиолетовый день, и едем на рыбалку в Никифоров день. 25 марта, 21:00 Какие сегодня, 26 марта, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы МВД РФ

Дата в 2024 году: 26 марта, вторник.

Профессиональный праздник.

Ежегодно 26 марта отмечается День подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) МВД РФ. Это профессиональный праздник всех сотрудников ОБППГ. Дата приурочена к выходу 26 марта 1980 года приказа министра внутренних дел СССР о создании в структуре всех УВД на транспорте подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы.

26 марта — это профессиональный праздник всех сотрудников ОБППГ. Фото © мвд.рф

Специальная служба появилась ещё в СССР и занималась делами, связанными с нападениями на логистические компании и хищениями грузов. В наши дни в задачи и функции подразделений входят организация, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с хищениями грузов и цветных металлов на железнодорожном транспорте, а также хищениями грузов, почты и багажа на воздушном транспорте.

Фиолетовый день

Дата в 2024 году: 26 марта, вторник.

Другое название: День больных эпилепсией.

Международный праздник. В России официального статуса не имеет.

Этот праздник придумала в 2008 году канадская девочка Кессиди Меган, с ранних лет страдавшая эпилепсией. Она уже успела прочувствовать негативное отношение к себе и ровесников, и взрослых. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди придумала "Фиолетовый день". Она старалась рассказать окружающим о болезни и доказать, что ничего страшного в ней нет и что она такая же, как и все остальные девятилетние дети. Символом праздника девочка выбрала фиолетовый (лавандовый) цвет, потому что он успокаивающе действует на нервную систему, снижает тревожное чувство. Инициативу Кессиди поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира.

День больных эпилепсией стал "фиолетовым" днём благодаря детской фантазии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эпилепсией можно заболеть в любом возрасте. Чаще всего болезнь проявляется в детстве, но в пожилом возрасте риск увеличивается. Больные эпилепсией — не умственно отсталые. Многие известные люди (А. Македонский, Ю. Цезарь, Ф. Достоевский, Наполеон Бонапарт, Иван Грозный и другие) страдали этим недугом.

Никифоров день

Дата в 2024 году: 26 марта, вторник.

Другие названия: День Никифора; Никифор.

Церковное название: перенесение мощей святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского.

Значение: воспоминание церковью перенесения святых останков патриарха Константинопольского Никифора в 847 году.

Народно-христианский праздник Никифоров день отмечается 26 марта (по старому стилю — 13 марта). В церковном календаре это дата празднования перенесения праха святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского.

Никифор родился в Константинополе в благочестивой семье. Прекрасное знание Священного Писания помогло ему и святым отцам на VII Вселенском Соборе (787 год) отстоять православную веру и иконы. После смерти патриарха Константинополя Никифор принял монашеский постриг, священнический сан и занял патриарший престол.

26 марта в церковном календаре отмечается день памяти святителя Никифора. Фото © azbyka.ru

Во времена правления Льва V Армянина, когда возобновилась волна иконоборческой ереси, патриарх Никифор продолжал открыто исповедовать православие. За это его отлучили от церкви и сослали в изгнание. После 13-летней ссылки, в 828 году, Никифор умер. На протяжении 19 лет прах его находился на острове Проконнис в Мраморном море, а 26 марта 847 года останки святого перенесли в церковь Святой Софии в Константинополе.

По народной традиции, в Никифоров день принято было ходить на рыбалку. Если лёд не совсем сошёл, то хорошо ловятся окунь, судак, щука, плотва и язь. А вот в лес в этот день старались не углубляться, чтобы не встретить пробудившегося медведя.

Приметы на 26 марта:

Если 26 марта лебеди прилетели — жди снегопада. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если в этот день стоит туман — лето будет дождливым.

Если случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. С юга — весна и лето будут тёплыми, а если с севера — холодными.

Гуси купаются, значит, скоро настанут тёплые дни, а урожай хлеба будет богатым.

Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, значит тепло настанет уже скоро, а год выдастся богатым на урожай.

Лебеди прилетели — жди снегопада.

Нельзя рубить дерево в этот день — это к несчастью.

Вода 26 марта обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то она и болезни отведёт, и здоровья прибавит.

Именины 26 марта отмечают:

Николай

Михаил

Григорий

Александр

Кристина.

Авторы Андрей Соколов