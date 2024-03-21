Россия передала Украине через Катар шестерых детей
ТАСС: Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей
Россия передала Украине шестерых детей при посредничестве Катара. Об этом сообщает ТАСС.
Дети воссоединились с семьями в посольстве эмирата в Москве при участии главы дипмиссии этого государства Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Напомним, в конце сентября 2023 года Львова-Белова сообщала о канале связи с Киевом, через который ведётся работа по возвращению украинских и российских детей на родину. В ноябре в ходе трёхсторонней работы России, Украины и Катара пятеро ребят вернулись в Незалежную, а одна девочка — в Россию. В декабре стало известно, что на родину в РФ вернулся десятилетний мальчик. В феврале РФ передала Украине при посредничестве Катара 11 детей.
ТАСС / Михаил Метцель