Учёные: Каждый лишний час за компьютером повышает риск импотенции

Малоподвижный образ жизни напрямую связан с эректильной дисфункцией у мужчин. К такому выводу пришла группа учёных из Военно-морского медицинского университета в Шанхае, Китайской академии медицинских наук, Института гериатрической медицины и Центральной больницы Пекина.

Импотенция — это состояние, когда у человека есть желание заниматься сексом, но в силу тех или иных причин реализовать влечение нет возможности. То есть это заболевание делает совершение полового акта невозможным. Вызывать наступление эректильной дисфункции способны нелеченные инфекции мочеполовой сферы.

Китайские специалисты провели масштабный опыт с участием 200 тысяч мужчин и выяснили, как их времяпрепровождение — просмотр телевизора, использование компьютера и вождение автомобиля — коррелирует с эректильной дисфункцией, уровнем половых гормонов и биомаркерами эндотелиальной функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Andrology.