Учёные: Каждый лишний час за компьютером повышает риск импотенции
Andrology: Каждый лишний час за компьютером повысил риск эректильной дисфункции
Каждые 80 минут за компьютером повышают риск развития эректильной дисфункции в 3,57 раза. Фото © "Она" (2017) режиссёр и сценарист Спайк Джонс / Kinopoisk
Малоподвижный образ жизни напрямую связан с эректильной дисфункцией у мужчин. К такому выводу пришла группа учёных из Военно-морского медицинского университета в Шанхае, Китайской академии медицинских наук, Института гериатрической медицины и Центральной больницы Пекина.
Импотенция — это состояние, когда у человека есть желание заниматься сексом, но в силу тех или иных причин реализовать влечение нет возможности. То есть это заболевание делает совершение полового акта невозможным. Вызывать наступление эректильной дисфункции способны нелеченные инфекции мочеполовой сферы.
Китайские специалисты провели масштабный опыт с участием 200 тысяч мужчин и выяснили, как их времяпрепровождение — просмотр телевизора, использование компьютера и вождение автомобиля — коррелирует с эректильной дисфункцией, уровнем половых гормонов и биомаркерами эндотелиальной функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Andrology.
Оказалось, что каждые 80 минут за компьютером повышают риск развития эректильной дисфункции в 3,57 раза. Причём, чем дольше мужчина проводит в неподвижной сидячей позе, тем активнее у него снижается уровень гормона тестостерона.
Ранее российских мужчин предупредили о риске импотенции из-за популярного напитка. А вот неправильная эксплуатация автомобиля может спровоцировать простатит. Речь идёт о злоупотреблении функцией подогрева сидений.