В Кремле заявили, что Россия не будет зеркально отвечать на конфискацию активов

Россия использует все возможные механизмы реагирования на конфискацию её активов на Западе. При этом ответ не будет зеркальным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы задействуем все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент", — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, ответ будет незеркальным, но в том объёме, насколько это соответствует интересам России.