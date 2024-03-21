В Кремле заявили, что Россия не будет зеркально отвечать на конфискацию активов
Песков: РФ применит все механизмы ответа на конфискацию активов, но не зеркально
Россия использует все возможные механизмы реагирования на конфискацию её активов на Западе. При этом ответ не будет зеркальным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы задействуем все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент", — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, ответ будет незеркальным, но в том объёме, насколько это соответствует интересам России.
Ранее миру предрекли глобальный финансовый кризис в случае конфискации российских активов. По данным СМИ, ответ Москвы может привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем Euroclear.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель накануне предложил государствам – членам Евросоюза потратить 90% доходов от замороженных на Западе активов РФ на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. В Кремле же заявили, что на попытки ЕС использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами.
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