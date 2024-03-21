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21 марта, 10:44

В Кремле заявили, что Россия не будет зеркально отвечать на конфискацию активов

Песков: РФ применит все механизмы ответа на конфискацию активов, но не зеркально

Россия использует все возможные механизмы реагирования на конфискацию её активов на Западе. При этом ответ не будет зеркальным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы задействуем все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент", — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, ответ будет незеркальным, но в том объёме, насколько это соответствует интересам России.

Ранее миру предрекли глобальный финансовый кризис в случае конфискации российских активов. По данным СМИ, ответ Москвы может привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем Euroclear.

ЕК утвердила предложение о применении российских активов для поддержки Украины
ЕК утвердила предложение о применении российских активов для поддержки Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель накануне предложил государствам – членам Евросоюза потратить 90% доходов от замороженных на Западе активов РФ на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. В Кремле же заявили, что на попытки ЕС использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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