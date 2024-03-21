Во Франции раскрыли зарплату Головина в "Монако" и Кузяева в "Гавре"

Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин получает зарплату в размере 300 тысяч евро в месяц (более 30 миллионов рублей). Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Головин является вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после нападающего Виссама Бен Йеддера, зарплата которого составляет 650 тысяч евро (свыше 65 миллионов рублей). Заработок выступающего за "Гавр" российского хавбека Далера Кузяева, по данным журналистов, равен 80 тысячам евро (около восьми миллионов рублей).

При этом отмечается, что первые десять мест по заработкам занимают игроки ПСЖ. Лидирует форвард Килиан Мбаппе с шестью миллионами евро в месяц. Вторую строчку делят нападающий Усман Дембеле и бразильский защитник Маркиньос, которые получают по 1,12 миллиона евро.