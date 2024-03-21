Во Франции раскрыли зарплату Головина в "Монако" и Кузяева в "Гавре"
L'Equipe: Головин в "Монако" получает 300 тысяч евро в месяц, Кузяев — 80 тысяч
Далер Кузяев и Александр Головин. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe, © ТАСС / Zuma / Panoramic
Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин получает зарплату в размере 300 тысяч евро в месяц (более 30 миллионов рублей). Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Головин является вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после нападающего Виссама Бен Йеддера, зарплата которого составляет 650 тысяч евро (свыше 65 миллионов рублей). Заработок выступающего за "Гавр" российского хавбека Далера Кузяева, по данным журналистов, равен 80 тысячам евро (около восьми миллионов рублей).
При этом отмечается, что первые десять мест по заработкам занимают игроки ПСЖ. Лидирует форвард Килиан Мбаппе с шестью миллионами евро в месяц. Вторую строчку делят нападающий Усман Дембеле и бразильский защитник Маркиньос, которые получают по 1,12 миллиона евро.
В этом сезоне 27-летний Головин провёл в составе "Монако" 18 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Клуб идёт третьим в турнирной таблице чемпионата Франции. 31-летний Кузяев выходил на поле в 25 играх, забил три гола и сделал две результативные передачи. Клуб занимает 13-ю позицию.
А ранее Life.ru писал, что Головин был включён в состав сборной России по футболу на мартовские игры. Кузяев также получил приглашение. 21 марта команда встретится с Сербией, а 25 марта запланирован матч с Парагваем.