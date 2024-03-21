Стало известно, какой трюк демократов выбил из гонки кандидата популярнее Байдена в 2020 году

В ходе президентских выборов в США в 2020 году демократы "поиграли с цифрами", чтобы выбить из гонки кандидата, который был популярнее Джо Байдена. Об этом рассказал американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя нападки западных СМИ в адрес выборов президента России.

По его словам, прежде, чем кидать камни в российскую электоральную систему, американским пропагандистам стоит "обшить досками собственный стеклянный дом", тем более что многим из них известен "трюк", который провернули перед прошлыми выборами официальные лица Демократической партии.