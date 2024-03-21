Стало известно, какой трюк демократов выбил из гонки кандидата популярнее Байдена в 2020 году
Консерватор Санчес: Кандидата популярнее Байдена вынудили бросить гонку в 2020-м
На прошлых выборах Байден победил с нарушениями и баллотируется вновь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В ходе президентских выборов в США в 2020 году демократы "поиграли с цифрами", чтобы выбить из гонки кандидата, который был популярнее Джо Байдена. Об этом рассказал американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя нападки западных СМИ в адрес выборов президента России.
По его словам, прежде, чем кидать камни в российскую электоральную систему, американским пропагандистам стоит "обшить досками собственный стеклянный дом", тем более что многим из них известен "трюк", который провернули перед прошлыми выборами официальные лица Демократической партии.
"Партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как, например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена", — приводит слова Санчеса RT.
Напомним, что очередные выборы на пост главы Соединённых Штатов пройдут 4 ноября 2024 года. Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США. В то же время для Москвы предпочтительнее действующий американский лидер Джо Байден, отметил российский президент.