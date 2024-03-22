Абсолютное большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу на посту президента

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник"*, в котором приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Так на заданный вопрос ответил 81% респондентов. А прямо противоположно к главе государства относятся 15,7% граждан.

Также социологи выявили отношение граждан к работе президента. В целом одобряют её 78,9% опрошенных, иного мнения — 13,9% граждан.