Абсолютное большинство россиян доверяют Путину и одобряют его работу на посту президента
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяет 81% россиян
Подавляющее большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник"*, в котором приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Так на заданный вопрос ответил 81% респондентов. А прямо противоположно к главе государства относятся 15,7% граждан.
Также социологи выявили отношение граждан к работе президента. В целом одобряют её 78,9% опрошенных, иного мнения — 13,9% граждан.
Напомним, приведённый уровень поддержки Владимира Путина отразился на результатах завершившихся 17 марта выборах президента: действующий глава государства победил, набрав 87,28% голосов. Обращаясь к гражданам, избранный лидер тепло поблагодарил всех проголосовавших, вне зависимости от того, за кого они отдали голос. Согласно опросу ВЦИОМа, 83% граждан считают результат честным.
* Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Telegram / Кремль. Новости