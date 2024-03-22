В Кремле предупредили ЕС о последствиях ограничения импорта агропродукции из РФ
Песков: Потребители в ЕС пострадают от ограничения импорта агропродукции из РФ
Потребители в европейских странах определённо пострадают от ограничения импорта агропродукции из РФ и Белоруссии. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры", — отметил он в беседе с журналистами.
Так представитель Кремля отреагировал на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о начатой подготовке введения тарифов на зерновые продукты из РФ и Белоруссии. Напомним, в начале этой недели стало известно, что Еврокомиссия планирует в ближайшие дни объявить о введении налога. Пошлина, как сообщалось, составит 95 евро за тонну. В Кремле уже указывали, что видели эту информацию. 21 марта пришла новость о том, что государства Прибалтики, а также Польша и Чехия просят ЕК ввести запрет на поставки зерна из России и Белоруссии в ЕС.