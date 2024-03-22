В Кремле предупредили ЕС о последствиях ограничения импорта агропродукции из РФ

Потребители в европейских странах определённо пострадают от ограничения импорта агропродукции из РФ и Белоруссии. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры", — отметил он в беседе с журналистами.