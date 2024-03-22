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22 марта, 16:36

Конгресс США поддержал законопроект по избежанию шатдауна

Палата представителей приняла проект о финансировании кабмина США до сентября

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий финансирование правительства до конца сентября 2024 года. Документ подразумевает выделение примерно 1,2 триллиона долларов на работу ряда ведомств.

В поддержку законопроекта высказались 286 законодателей, против проголосовали 134. Ожидается, что теперь инициатива отправится на рассмотрение Сената США.

Как сообщал Life.ru, 9 марта президент США Джо Байден подписал законопроект о частичном финансировании ведомств США во избежание шатдауна. Проблемы с составлением годового плана преследуют власти Соединённых Штатов из-за конфликтов с участием Израиля и Украины, а также ситуации с мигрантами на границе с Мексикой. Республиканцы и демократы отчаянно спорят о предоставлении Иерусалиму и Киеву дополнительной помощи с октября прошлого года и спасаются лишь законопроектами о временном финансировании.

Лидеры Конгресса договорились о компромиссе, чтобы избежать шатдауна в США
Лидеры Конгресса договорились о компромиссе, чтобы избежать шатдауна в США
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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