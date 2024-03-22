Конгресс США поддержал законопроект по избежанию шатдауна

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий финансирование правительства до конца сентября 2024 года. Документ подразумевает выделение примерно 1,2 триллиона долларов на работу ряда ведомств.

В поддержку законопроекта высказались 286 законодателей, против проголосовали 134. Ожидается, что теперь инициатива отправится на рассмотрение Сената США.