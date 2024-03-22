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22 марта, 18:32
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"Обученные боевики": Очевидец описал преступников, устроивших стрельбу в "Крокусе"

Mash: Преступники расстреляли людей в Crocus City Hall из автомата Калашникова

Преступники, устроившие стрельбу в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске в пятницу вечером, действовали как подготовленные и обученные боевики. Об этом один из очевидцев случившегося рассказал в беседе с Mash.

Звуки стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © Telegram / SHOT

По его словам, речь идёт минимум о пятерых бородатых мужчинах. Когда они проходили к зданию, убили охранников и людей, стоявших у дверей. Затем преступники заблокировали главный вход.

Предварительно, они были вооружены автоматами Калашникова. Причём некоторые, по данным телеграм-канала, несли на себе разгрузки с боеприпасами. Как минимум двое из нападавших были с рюкзаками, в которых находилась зажигательная смесь.

Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о теракте в "Крокусе" на данный момент
Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о теракте в "Крокусе" на данный момент

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Погибло минимум 10 человек, ещё десятки пострадали. Здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. На место ЧП выехал губернатор Андрей Воробьёв.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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