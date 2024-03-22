"Обученные боевики": Очевидец описал преступников, устроивших стрельбу в "Крокусе"
Mash: Преступники расстреляли людей в Crocus City Hall из автомата Калашникова
Преступники, устроившие стрельбу в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске в пятницу вечером, действовали как подготовленные и обученные боевики. Об этом один из очевидцев случившегося рассказал в беседе с Mash.
Звуки стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © Telegram / SHOT
По его словам, речь идёт минимум о пятерых бородатых мужчинах. Когда они проходили к зданию, убили охранников и людей, стоявших у дверей. Затем преступники заблокировали главный вход.
Предварительно, они были вооружены автоматами Калашникова. Причём некоторые, по данным телеграм-канала, несли на себе разгрузки с боеприпасами. Как минимум двое из нападавших были с рюкзаками, в которых находилась зажигательная смесь.
Telegram / SHOT