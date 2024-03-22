"Обученные боевики": Очевидец описал преступников, устроивших стрельбу в "Крокусе"

Преступники, устроившие стрельбу в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске в пятницу вечером, действовали как подготовленные и обученные боевики. Об этом один из очевидцев случившегося рассказал в беседе с Mash.

Звуки стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © Telegram / SHOT

По его словам, речь идёт минимум о пятерых бородатых мужчинах. Когда они проходили к зданию, убили охранников и людей, стоявших у дверей. Затем преступники заблокировали главный вход.