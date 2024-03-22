МЧС: Спасатели вывели 100 человек из подвала Crocus City Hall
Пожарные вывели из подвала Crocus City Hall в Красногорске, где произошла стрельба, порядка 100 человек. Об этом сообщили в МЧС России Московской области.
Кадры с места ЧП в Crocus City Hall. Видео © Life.ru
"Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъёмных механизмов, добавили в министерстве.
Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, 5 человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
Кадр из видео Life.ru