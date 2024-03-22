МЧС: Спасатели вывели 100 человек из подвала Crocus City Hall

Пожарные вывели из подвала Crocus City Hall в Красногорске, где произошла стрельба, порядка 100 человек. Об этом сообщили в МЧС России Московской области.

Кадры с места ЧП в Crocus City Hall. Видео © Life.ru

"Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек", — говорится в телеграм-канале ведомства.