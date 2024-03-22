В Подольске отменили массовые мероприятия из-за стрельбы в "Крокус сити холле"

В городском округе Подольск отменили все запланированные ранее массовые мероприятия. Это связано с ЧП в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

"В связи с трагической ситуацией, которая произошла сегодня в Crocus City Hall, мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия", — написал он в телеграм-канале.