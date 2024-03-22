В Подольске отменили массовые мероприятия из-за стрельбы в "Крокус сити холле"
В городском округе Подольск отменили все запланированные ранее массовые мероприятия. Это связано с ЧП в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
"В связи с трагической ситуацией, которая произошла сегодня в Crocus City Hall, мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, данное решение направлено на усиление мер безопасности жителей и гостей городского округа.
Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, 5 человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
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