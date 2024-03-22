Очевидица стрельбы рассказала, как из "Крокуса" бежали люди в попытке спастись
Девушка, ставшая очевидцем стрельбы в Crocus City Hall в Красногорске, рассказала SHOT о произошедшей трагедии. По её словам, она немного опоздала на концерт группы "Пикник", а когда подходила к выходу, испуганные люди бежали в попытке спастись.
Очевидец стрельбы в "Крокусе" рассказала о трагедии. Видео © Telegram / SHOT
"Мы бежали, чтобы успеть на этот концерт, но люди, когда мы подходили, люди бежали на нас раздетые. Соответственно, мы не поняли, что происходит. Все бежали оттуда, сказали нам: "Бегите, бегите отсюда, там стреляют". Мы быстрее развернулись и потом уже увидели, что там горит", — рассказала телеграм-каналу очевидица.
Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, 5 человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибли как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
Telegram / SHOT