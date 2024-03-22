Очевидица стрельбы рассказала, как из "Крокуса" бежали люди в попытке спастись

Девушка, ставшая очевидцем стрельбы в Crocus City Hall в Красногорске, рассказала SHOT о произошедшей трагедии. По её словам, она немного опоздала на концерт группы "Пикник", а когда подходила к выходу, испуганные люди бежали в попытке спастись.

"Мы бежали, чтобы успеть на этот концерт, но люди, когда мы подходили, люди бежали на нас раздетые. Соответственно, мы не поняли, что происходит. Все бежали оттуда, сказали нам: "Бегите, бегите отсюда, там стреляют". Мы быстрее развернулись и потом уже увидели, что там горит", — рассказала телеграм-каналу очевидица.