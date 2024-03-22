Московские аэропорты усилили меры безопасности после стрельбы в Crocus City Hall

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский усилили меры безопасности на фоне стрельбы в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В федеральном агентстве призвали пассажиров заранее приезжать в воздушные гавани.

"Служба авиационной безопасности аэропорта Внуково совместно с правоохранительными органами в усиленном режиме проводит досмотровые мероприятия при входе и выходе в и из аэровокзального комплекса, а также под усиленным контролем [находятся] прилегающие территории аэропорта Внуково", — говорится в сообщении аэропорта Внуково.