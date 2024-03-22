Роскомнадзор фиксирует кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов
Роскомнадзор фиксирует кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
"Фиксируем кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов", — рассказали в Роскомнадзоре.
Вероятно, нагрузка на сеть была увеличена на фоне случившегося в Московской области происшествия. Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
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