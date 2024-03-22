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22 марта, 19:14

Хуснуллин выразил соболезнования близким погибших в результате ЧП в "Крокусе"

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в "Крокус сити холле". Он также пожелал скорейшего выздоровления и сил всем пострадавшим.

"В Москве произошла страшная трагедия, которую ещё сложно до конца осознать. Ужасное горе. Соболезную близким погибших", — написал Хуснуллин в телеграм-канале.

Life.ru публикует видео обстановки у Crocus City Hall, где произошла стрельба
Life.ru публикует видео обстановки у Crocus City Hall, где произошла стрельба

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в здание и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, в результате теракта погибло минимум десять человек, ещё десятки ранены. ФСБ уже прокомментировала инцидент.

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Life.ru

Иван Косицын
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