Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокусе"
Crocus City Hall после теракта. Обложка © Life.ru
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Глава МВД в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.