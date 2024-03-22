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22 марта, 19:45

Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокусе"

Crocus City Hall после теракта. Обложка © Life.ru

Crocus City Hall после теракта. Обложка © Life.ru

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Глава МВД в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия.

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Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Иван Косицын
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