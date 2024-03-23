Пострадавших при теракте в "Крокусе" доставили в 12 больниц Москвы

Пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске развезли по 12 столичным больницам и теперь оказывают необходимую помощь, сообщил журналистам глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Все силы и все средства были оперативно включены в работу: порядка десяти бригад скорой помощи, реанимобили, три вертолёта, работали семь базовых взрослых больниц. Первоначально были определены ближайшие к приёму раненых и пострадавших. Сейчас там находятся люди в 12 московских больницах. Привлечены все главные специалисты, всё необходимое есть, помощь оказывается", — пояснил Хрипун.