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23 марта, 02:35

Пострадавших при теракте в "Крокусе" доставили в 12 больниц Москвы

Депздрав: Пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц Москвы

Пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске развезли по 12 столичным больницам и теперь оказывают необходимую помощь, сообщил журналистам глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Все силы и все средства были оперативно включены в работу: порядка десяти бригад скорой помощи, реанимобили, три вертолёта, работали семь базовых взрослых больниц. Первоначально были определены ближайшие к приёму раненых и пострадавших. Сейчас там находятся люди в 12 московских больницах. Привлечены все главные специалисты, всё необходимое есть, помощь оказывается", — пояснил Хрипун.

Ранее МЧС России опубликовало списки пострадавших на своём официальном сайте. В нём указано 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье.

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Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. По последним данным Следственного комитета РФ, в результате случившегося погибло более 60 человек.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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