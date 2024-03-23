Мурашко: Завершена основная работа по оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам осмотров пострадавших после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" пациентов в медицинских организациях рассказал об их самочувствии. Как заявил глава российского Минздрава в эфире телеканала "Россия 24", сейчас врачи стабилизируют состояние находящихся в медучреждениях людей.

Помимо того, высокопоставленный чиновник сообщил, что все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи завершены. Он подчеркнул, что в настоящее время всё переходит в стабильный режим, а врачи продолжают работать именно с "тяжёлыми пациентами".

"Те пациенты, которые после оказания помощи, стабилизации, остановки кровотечения нуждаются в госпитализации в учреждения более высокого уровня, сейчас консультируются и переводятся", — заявил Мурашко.