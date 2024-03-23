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23 марта, 03:15

Мурашко: Завершена основная работа по оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам осмотров пострадавших после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" пациентов в медицинских организациях рассказал об их самочувствии. Как заявил глава российского Минздрава в эфире телеканала "Россия 24", сейчас врачи стабилизируют состояние находящихся в медучреждениях людей.

Помимо того, высокопоставленный чиновник сообщил, что все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи завершены. Он подчеркнул, что в настоящее время всё переходит в стабильный режим, а врачи продолжают работать именно с "тяжёлыми пациентами".

"Те пациенты, которые после оказания помощи, стабилизации, остановки кровотечения нуждаются в госпитализации в учреждения более высокого уровня, сейчас консультируются и переводятся", — заявил Мурашко.

Также руководитель Министерства здравоохранения РФ сообщил о том, что в клиниках имеется достаточное количество крови, а тем, кто много её потерял, проводят переливание. В заключение министр подчеркнул, что в медицинские учреждения дополнительно выехали специалисты из федеральных центров.

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Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. Стоит отметить, что ранее Мурашко сообщал, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок. По данным СК, в результате случившегося погибло более 60 человек.

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Telegram / Минздрав России

Алексей Соловьёв
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