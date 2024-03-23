Красную площадь перекрыли после теракта в "Крокусе"
ТАСС: Красную площадь перекрыли, там дежурят сотрудники ОМОН и ППС
Красная площадь в центре Москвы полностью оцеплена правоохранителями. Это произошло после теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, где погибло свыше 60 человек, пишет ТАСС.
Сейчас входы на площадь охраняются сотрудниками ОМОН и ППС.
Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. В последний раз Следственный комитет РФ сообщал, что в результате случившегося погибло более 60 человек. По данным МЧС России, по последним данным пострадало 99 человек.
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