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23 марта, 03:25

Красную площадь перекрыли после теракта в "Крокусе"

ТАСС: Красную площадь перекрыли, там дежурят сотрудники ОМОН и ППС

Красная площадь в центре Москвы полностью оцеплена правоохранителями. Это произошло после теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, где погибло свыше 60 человек, пишет ТАСС.

Сейчас входы на площадь охраняются сотрудниками ОМОН и ППС.

Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта
Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта

Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. В последний раз Следственный комитет РФ сообщал, что в результате случившегося погибло более 60 человек. По данным МЧС России, по последним данным пострадало 99 человек.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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