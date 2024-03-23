Обвиняемого в убийстве трёх женщин экс-гаишника экстрадировали в Россию из Вьетнама
Ирина Волк: Вьетнам передал сотрудникам МВД РФ обвиняемого в убийстве трёх женщин
Вьетнамские стражи правопорядка передали своим коллегам из России экс-сотрудника ГИБДД Михаила Борзых, который, как предполагает следствие, убил трёх женщин в Московской области в феврале текущего года. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Вьетнам передаёт российским силовикам обвиняемого в убийстве трёх женщин в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Международный розыск по каналам Интерпола позволил отследить передвижения предполагаемого преступника и установить, что он находится на территории Социалистической Республики Вьетнам. Власти этой страны задержали разыскиваемого и приняли решение депортировать его в Россию", — говорится в сообщении.
Помимо того, генерал-майор полиции рассказала о том, когда состоялась передача. По её словам, вьетнамцы передали обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов из России 23 марта в аэропорту города Хошимин.
Life.ru до этого писал, что жестокое преступление произошло 5 февраля в доме в подмосковной деревне Свитино под Наро-Фоминском. Там были обнаружены тела трёх женщин, одной из которых оказалась владелица завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ) Светлана Филанович. Также установлены личности двух других жертв — ими оказались 67-летняя Наталья К. и её сестра-близнец Ирина Х. Впоследствии сообщалось, что виновным в преступлении мог быть бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых. Предполагалось, что он застрелил Филанович из-за того, что взял у неё деньги в долг под проценты для покупки мотоцикла. Стоит отметить, что он заочно арестован в России.
Telegram / Ирина Волк