Обвиняемого в убийстве трёх женщин экс-гаишника экстрадировали в Россию из Вьетнама

Вьетнамские стражи правопорядка передали своим коллегам из России экс-сотрудника ГИБДД Михаила Борзых, который, как предполагает следствие, убил трёх женщин в Московской области в феврале текущего года. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вьетнам передаёт российским силовикам обвиняемого в убийстве трёх женщин в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Международный розыск по каналам Интерпола позволил отследить передвижения предполагаемого преступника и установить, что он находится на территории Социалистической Республики Вьетнам. Власти этой страны задержали разыскиваемого и приняли решение депортировать его в Россию", — говорится в сообщении.