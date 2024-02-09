Life.ru узнал причину жестокой расправы над хозяйкой подмосковного завода

Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых мог застрелить владелицу подмосковного завода ТИАЛ Светлану Филанович из-за того, что взял у неё деньги в долг под проценты для покупки мотоцикла. Как сообщает SHOT, сейчас эту версию следствие считает приоритетной.

Светлана Филанович, убитая в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Борзых увлекался байками и участвовал в сходках мотоциклистов. Когда мужчина уволился из полиции, у него начались проблемы с деньгами, поэтому он решил занять у Филанович. Причём она дала Борзых заём с процентами. Предпринимательница владела не только заводом ТИАЛ, но и микрофинансовой организацией, пивоварней на юге России и стоматологией.