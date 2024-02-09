Life.ru узнал причину жестокой расправы над хозяйкой подмосковного завода
SHOT: Предполагаемый убийца хозяйки завода ТИАЛ взял у неё в долг ради мотоцикла
Экс-сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, подозреваемый в убийстве владелицы подмосковного завода ТИАЛ Светланы Филанович. Обложка © Telegram / SHOT
Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых мог застрелить владелицу подмосковного завода ТИАЛ Светлану Филанович из-за того, что взял у неё деньги в долг под проценты для покупки мотоцикла. Как сообщает SHOT, сейчас эту версию следствие считает приоритетной.
Светлана Филанович, убитая в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, Борзых увлекался байками и участвовал в сходках мотоциклистов. Когда мужчина уволился из полиции, у него начались проблемы с деньгами, поэтому он решил занять у Филанович. Причём она дала Борзых заём с процентами. Предпринимательница владела не только заводом ТИАЛ, но и микрофинансовой организацией, пивоварней на юге России и стоматологией.
Возвращать долг экс-сотрудник ГИБДД не планировал, поэтому пошёл на преступление. Вместе со знакомым он пробрался в дом Филанович в деревне Свитино в Наро-Фоминском районе Подмосковья и расстрелял её вместе с двумя подругами-близнецами. Борзых украл дорогие ювелирные изделия, деньги и угнал "мерседес". На иномарке злоумышленник катался два дня, а затем припарковал машину неподалёку от своего дома в Звенигороде и покинул Россию. Сейчас он может находиться в Дубае.
Как сообщал Life.ru, жестокое преступление произошло 5 февраля в доме в подмосковной деревне Свитино под Наро-Фоминском, где были обнаружены тела трёх женщин, одной из которых оказалась владелица завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ) Светлана Филанович. Также установлены личности двух других жертв: 67-летняя Наталья К. и её сестра-близнец Ирина Х. Суд заочно арестовал 34-летнего Борзых.