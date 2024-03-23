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23 марта, 03:49

Пожарные продолжают пролив конструкций в "Крокус сити холле", из здания валит дым

Сотрудники МЧС продолжают пролив конструкций концертного зала "Крокус сити холл" в Красногорске, из здания продолжает валить чёрный едкий дым.

Из "Крокус сити холла" валит чёрный дым, пожарные продолжают пролив конструкций. Видео © Telegram / SHOT

На появившихся в распоряжении SHOT кадрах видно, что территория у концертного зала оцеплена, на месте работают силовики и пожарные. Остались отдельные очаги возгорания, однако в основном огонь ликвидировали.

Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта
Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. МЧС России уже опубликовало на своём официальном интернет-портале список пострадавших при теракте, в котором указано 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье. Пресс-служба Следственного комитета РФ, в свою очередь, сообщает, что погибло более 60 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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