Пожарные продолжают пролив конструкций в "Крокус сити холле", из здания валит дым
Сотрудники МЧС продолжают пролив конструкций концертного зала "Крокус сити холл" в Красногорске, из здания продолжает валить чёрный едкий дым.
Из "Крокус сити холла" валит чёрный дым, пожарные продолжают пролив конструкций. Видео © Telegram / SHOT
На появившихся в распоряжении SHOT кадрах видно, что территория у концертного зала оцеплена, на месте работают силовики и пожарные. Остались отдельные очаги возгорания, однако в основном огонь ликвидировали.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. МЧС России уже опубликовало на своём официальном интернет-портале список пострадавших при теракте, в котором указано 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье. Пресс-служба Следственного комитета РФ, в свою очередь, сообщает, что погибло более 60 человек.
Telegram / SHOT