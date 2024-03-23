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23 марта, 09:25

МИД Польши решительно осудил теракт в "Крокусе"

Министерство иностранных дел Польши решительно осудило теракт, произошедший в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, и принесло свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Решительно осуждаем теракт и выражаем искренние соболезнования родным и близким убитых и пострадавших", — написали на русском языке представители ведомства в социальной сети X.

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Напоминаем, что 22 марта в Подмосковье несколько вооружённых террористов зашли в концертный зал Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где готовился концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям. По данным СК РФ, жертвами теракта стали 93 человека, а количество раненых увеличилось до 121. Глава ФСБ Александр Бортников привёл президенту Владимиру Путину доклад о задержании 11 человек, в числе которых были головорезы, устроившие стрельбу в "Крокус сити холле".

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Life.ru

Владимир Озеров
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