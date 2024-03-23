Впавший в отчаяние москвич молит о помощи с поиском пропавшей в "Крокусе" жены

Мужчина потерял свою жену, которая вчера вместе со своей подругой отправилась в "Крокус сити холл" на концерт группы "Пикник". Имя 33-летней Кристины Бугерской отсутствует в списках погибших и пострадавших. Об этом сообщает SHOT .

Семён оставался у здания концертного комплекса всю ночь. Затем он решил попробовать поискать жену в одной из местных больниц, однако, объехав шесть учреждений, так и не нашёл Кристину.