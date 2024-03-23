Впавший в отчаяние москвич молит о помощи с поиском пропавшей в "Крокусе" жены
Москвич объехал шесть больниц в поисках пропавшей после концерта "Пикника" жены
Москвич потерял жену, которая ходила на концерт группы "Пикник". Фото © SHOT
Мужчина потерял свою жену, которая вчера вместе со своей подругой отправилась в "Крокус сити холл" на концерт группы "Пикник". Имя 33-летней Кристины Бугерской отсутствует в списках погибших и пострадавших. Об этом сообщает SHOT.
Москвич потерял жену после теракта. Фото © Telegram / SHOT
- 19:56 — Кристина выложила видео в сторис, где они с подругой находятся в первых рядах "Крокуса".
- 20:02 — она прислала своему мужу Семёну фотографию. Кристина выглядит счастливой, поскольку очень любит русский рок.
- 20:05 — последний звонок супругу от девушки. Ей не удалось ничего объяснить, а на фоне были слышны выстрелы и леденящие душу крики людей.
Семён оставался у здания концертного комплекса всю ночь. Затем он решил попробовать поискать жену в одной из местных больниц, однако, объехав шесть учреждений, так и не нашёл Кристину.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Войдя в концертный комплекс, злоумышленники стреляли во всех, кто попадался им на пути. Затем они устроили поджог в зрительном зале, облив бензином кресла. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительной информации, пытались бежать.