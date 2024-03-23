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23 марта, 12:43

Путин: Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами по теракту в "Крокусе"

Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами в ходе расследования варварского теракта в "Крокус сити холле", унесшего жизни, по последним данным, 143 человек. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru

"Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле, реально объединять усилия в борьбе с общим врагом — международным терроризмом, со всеми его проявлениями", — отметил глава российского государства.

Путин после теракта в "Крокусе" выразил благодарность врачам, пожарным и спасателям
Путин после теракта в "Крокусе" выразил благодарность врачам, пожарным и спасателям

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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