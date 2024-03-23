Путин: Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами по теракту в "Крокусе"
Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами в ходе расследования варварского теракта в "Крокус сити холле", унесшего жизни, по последним данным, 143 человек. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам в связи с трагическими событиями в Подмосковье.
Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru
"Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле, реально объединять усилия в борьбе с общим врагом — международным терроризмом, со всеми его проявлениями", — отметил глава российского государства.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь по посетителям, облили бензином кресла в зрительном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. По последним данным, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать.
ТАСС / Михаил Метцель