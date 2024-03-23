Путин: Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами по теракту в "Крокусе"

Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами в ходе расследования варварского теракта в "Крокус сити холле", унесшего жизни, по последним данным, 143 человек. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

"Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле, реально объединять усилия в борьбе с общим врагом — международным терроризмом, со всеми его проявлениями", — отметил глава российского государства.