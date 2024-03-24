Замгенсека ООН Воронков: Совбез скоро может обсудить теракт в "Крокусе"

Совет Безопасности ООН может посвятить одно из ближайших заседаний обсуждению недавнего теракта в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 133 человека. Такой сценарий допустил заместитель генсека организации Владимир Воронков.

Глава Контртеррористического управления не исключил, что в рамках встречи дипломаты разберут основные версии произошедшего, в том числе назвав возможных заказчиков расстрела.