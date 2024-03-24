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24 марта, 04:29

Замгенсека ООН Воронков: Совбез скоро может обсудить теракт в "Крокусе"

Совет Безопасности ООН может посвятить одно из ближайших заседаний обсуждению недавнего теракта в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 133 человека. Такой сценарий допустил заместитель генсека организации Владимир Воронков.

Глава Контртеррористического управления не исключил, что в рамках встречи дипломаты разберут основные версии произошедшего, в том числе назвав возможных заказчиков расстрела.

"Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету", — заявил Воронков РИА "Новости".

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По мнению экспертов, провалившийся побег террористов на Украину говорит о причастности Киева к трагедии. Однако в ГУР эту версию отрицают. Между тем в России стартовал общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле". По всей стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

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UN Photo

Илья Пушкарев
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