Замгенсека ООН Воронков: Совбез скоро может обсудить теракт в "Крокусе"
Совет Безопасности ООН может посвятить одно из ближайших заседаний обсуждению недавнего теракта в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 133 человека. Такой сценарий допустил заместитель генсека организации Владимир Воронков.
Глава Контртеррористического управления не исключил, что в рамках встречи дипломаты разберут основные версии произошедшего, в том числе назвав возможных заказчиков расстрела.
"Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету", — заявил Воронков РИА "Новости".
По мнению экспертов, провалившийся побег террористов на Украину говорит о причастности Киева к трагедии. Однако в ГУР эту версию отрицают. Между тем в России стартовал общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле". По всей стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.