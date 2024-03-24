Политолог: Теракт в "Крокусе" показал, что мы все — жители Белгорода, Донецка и Новой Каховки

"Президент сказал всё предельно чётко и ясно: "Нас не сломить, и нас не запугать. Мы не сдадимся, что бы нам не грозило". Понимание этого должно объединить нас ещё больше. Объединить так же, как и злость и справедливая ненависть к убийцам и террористам", — приводит слова политолога телеграм-канал ЭИСИ.