Политолог: Теракт в "Крокусе" показал, что мы все — жители Белгорода, Донецка и Новой Каховки
Павел Данилин: Вывод после теракта в "Крокусе" — мы все живём на передовой
Стихийный мемориал возле подмосковного "Крокус сити холла", где при теракте 22 марта погибло больше ста человек. Обложка © Life.ru
Вместе россияне будут готовы дать отпор любой угрозе, а общее горе лишь объединило страну, вопреки расчётам наших недругов. Таким мнением поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя настроение в обществе после чудовищного теракта в "Крокус сити холле".
"Президент сказал всё предельно чётко и ясно: "Нас не сломить, и нас не запугать. Мы не сдадимся, что бы нам не грозило". Понимание этого должно объединить нас ещё больше. Объединить так же, как и злость и справедливая ненависть к убийцам и террористам", — приводит слова политолога телеграм-канал ЭИСИ.
Ещё один вывод из произошедшего. Мы все сегодня — жители Белгорода и Донецка, Новой Каховки и Лисичанска. Все мы живём на передовой, вне зависимости от того, является ли местом нашего жительства Москва или Самара, Владивосток или Ижевск.
Политолог Павел Данилин
Ранее число пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус сити холл" возросло до 152. Жертвами же массового убийства стали 133 человека. В настоящее время следователи проводят допрос задержанных боевиков, которые надеялись скрыться на территории Украины. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.