У Басманного суда усилены меры безопасности: сюда должны привезти террористов из "Крокуса"

Возле Басманного суда Москвы, который сегодня может рассмотреть ходатайство об аресте подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле", усилены меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий. С самого утра здание суда обследовал кинолог с собакой, припаркованные рядом автомобили увёз эвакуатор.