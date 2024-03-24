У Басманного суда усилены меры безопасности: сюда должны привезти террористов из "Крокуса"
Возле Басманного суда Москвы, который сегодня может рассмотреть ходатайство об аресте подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле", усилены меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий. С самого утра здание суда обследовал кинолог с собакой, припаркованные рядом автомобили увёз эвакуатор.
У Басманного суда усилены меры безопасности. Видео © Life.ru
Подход ко дворику, в котором происходит выгрузка подозреваемых, огорожен. Здесь из соображений безопасности "опечатали" даже уличные урны. В целом обстановка возле суда спокойная, здесь уже находятся журналисты.
Опечатанные урны неподалёку от суда, куда сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в "Крокусе". Фото © Life.ru
Ранее число пострадавших при теракте в концертном зале возросло до 152. Жертвами же массового убийства стали 133 человека. Следователи проводят допрос задержанных боевиков, которые надеялись скрыться на территории Украины. Дело о теракте в "Крокус сити холле" расследует центральный аппарат СК. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.
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