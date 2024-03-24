Регион

Уведомления отключены

24 марта, 07:36

У Басманного суда усилены меры безопасности: сюда должны привезти террористов из "Крокуса"

Возле Басманного суда Москвы, который сегодня может рассмотреть ходатайство об аресте подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле", усилены меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий. С самого утра здание суда обследовал кинолог с собакой, припаркованные рядом автомобили увёз эвакуатор.

У Басманного суда усилены меры безопасности. Видео © Life.ru

Подход ко дворику, в котором происходит выгрузка подозреваемых, огорожен. Здесь из соображений безопасности "опечатали" даже уличные урны. В целом обстановка возле суда спокойная, здесь уже находятся журналисты.

Опечатанные урны неподалёку от суда, куда сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в "Крокусе". Фото © Life.ru

Опечатанные урны неподалёку от суда, куда сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в "Крокусе". Фото © Life.ru

Ранее число пострадавших при теракте в концертном зале возросло до 152. Жертвами же массового убийства стали 133 человека. Следователи проводят допрос задержанных боевиков, которые надеялись скрыться на территории Украины. Дело о теракте в "Крокус сити холле" расследует центральный аппарат СК. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров