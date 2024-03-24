В руководящем составе ВСУ произошла новая отставка

Генерал-майор Виктор Николюк уходит в отставку с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Складываю с себя полномочия командующего командования подготовки Сухопутных войск ВСУ", — написано в сообщении.