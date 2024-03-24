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24 марта, 19:05

В руководящем составе ВСУ произошла новая отставка

Командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Николюк ушёл с поста

Генерал-майор ВСУ Виктор Николюк. Фото © Минобороны Украины

Генерал-майор ВСУ Виктор Николюк. Фото © Минобороны Украины

Генерал-майор Виктор Николюк уходит в отставку с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Складываю с себя полномочия командующего командования подготовки Сухопутных войск ВСУ", — написано в сообщении.

Николюк поделился своим новым местом работы. Генерал-майор теперь командир одного из подразделений в действующей украинской армии, а также командующий одного из направлений на линии фронта.

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Напомним, увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ дало старт отставкам и чисткам в рядах украинской армии. Так, Юрий Игнат был уволен с поста советника командования Воздушных сил Украины 16 марта. На следующий день на выход указали Дмитрию Лиховому, который занимал пост пресс-секретаря группировки войск "Таврия".

Каринэ Гевондян
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