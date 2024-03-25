Москву ждёт майское тепло в марте Тишковец: В конце марта не исключены температурный рекорд и майское тепло 25 марта, 05:22 Весна в Москве. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Москву в конце марта ждёт майское тепло. При этом уже в среду и четверг воздух в столице может прогреться до +14 градусов. Такой прогноз озвучил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нас ждут большие перемены, текущий март в Центральной России почти на два градуса теплее положенного. Финальный аккорд месяца будет очень позитивным... Потепление будет только усиливаться, сначала достигнет апрельских температур, а под занавес месяца не исключён рекорд и даже майское тепло", — рассказал метеоролог.

На этой неделе, по его словам, распогодится после дождливого воскресенья. В понедельник будет около +9 днём, во вторник могут быть незначительные осадки, в среду и четверг потепление до +13 и солнечно, в пятницу — облака и скоротечные дожди, но выше +10 градусов. А в выходные в Центральную Россию пожалуют субтропические массы, поэтому в субботу ожидается до +15, в воскресенье — до +17, местами до 20 градусов тепла.

Авторы Александра Вишнякова