Останина пригласит в ГД ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуcе"

Школьников, которые спасали людей во время теракта в "Крокуc сити холле", пригласят в Госдуму. Об этом сообщила глава Комитета по защите семьи Нина Останина, выразив им благодарность за отвагу.

"Друзья! Узнаю все больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", — написала Останина в телеграм-канале.