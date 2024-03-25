Останина пригласит в ГД ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуcе"
15-летний Ислам, спасший людей в "Крокусе". Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
Школьников, которые спасали людей во время теракта в "Крокуc сити холле", пригласят в Госдуму. Об этом сообщила глава Комитета по защите семьи Нина Останина, выразив им благодарность за отвагу.
"Друзья! Узнаю все больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", — написала Останина в телеграм-канале.
Напомним, 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе "Крокуса", вывел из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он рассказал, что при устройстве на работу с ним провели инструктаж и, когда начались пожар и стрельба, стал действовать по инструкции. Ещё один школьник-герой — Никита Иванов, он вместе с Исламом работал гардеробщиком в "Крокус сити холле" и помогал эвакуировать людей. Также в списке героев София Майер, Артём Донсков, а также 15-летняя Виктория, которая тоже работала вечером 22 марта в гардеробной.