Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

МВД опровергло слухи о микроавтобусе кинологов возле "Крокуса" во время теракта

25 марта, 08:02
"Крокус" во время теракта. Обложка © Life.ru

"Крокус" во время теракта. Обложка © Life.ru

Появившиеся в Сети кадры якобы микроавтобуса кинологической службы МВД России на парковке "Крокус сити холла" во время атаки террористов не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В ряде телеграм-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности", — написала она в телеграм-канале.

Автомобиль, запечатлённый на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи. В МВД призвали журналистов и блогеров не распространять ложную информацию и тщательно проверять сведения перед публикацией.

Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле"
Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле"

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!