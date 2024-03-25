МВД опровергло слухи о микроавтобусе кинологов возле "Крокуса" во время теракта 25 марта, 08:02 "Крокус" во время теракта. Обложка © Life.ru

Появившиеся в Сети кадры якобы микроавтобуса кинологической службы МВД России на парковке "Крокус сити холла" во время атаки террористов не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В ряде телеграм-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности", — написала она в телеграм-канале.

Автомобиль, запечатлённый на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи. В МВД призвали журналистов и блогеров не распространять ложную информацию и тщательно проверять сведения перед публикацией.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.

Авторы Татьяна Миссуми