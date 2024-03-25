Москалькова призвала мир сплотиться для поиска заказчиков теракта в "Крокусе"

Мировому сообществу нужно сплотить ряды ради того, чтобы найти организаторов террористического акта в красногорском "Крокус сити холле". Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она с коллегами также возложила цветы к стихийному мемориалу у концертного зала.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла". Видео © Life.ru

"Очень важно, чтобы всё мировое сообщество сегодня сплотилось для поиска заказчиков и предания их самой суровой ответственности", — заявила Москалькова, находясь у стихийного мемориала поблизости от места трагедии.