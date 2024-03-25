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25 марта, 10:12

Москалькова призвала мир сплотиться для поиска заказчиков теракта в "Крокусе"

Мировому сообществу нужно сплотить ряды ради того, чтобы найти организаторов террористического акта в красногорском "Крокус сити холле". Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она с коллегами также возложила цветы к стихийному мемориалу у концертного зала.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла". Видео © Life.ru

"Очень важно, чтобы всё мировое сообщество сегодня сплотилось для поиска заказчиков и предания их самой суровой ответственности", заявила Москалькова, находясь у стихийного мемориала поблизости от места трагедии.

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Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". Согласно последним данным СК, погибло 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки с именами здесь. Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, пытавшиеся сбежать на Украину. Их схватили в Брянской области и поместили под арест до 22 мая.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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