Москалькова призвала мир сплотиться для поиска заказчиков теракта в "Крокусе"
Мировому сообществу нужно сплотить ряды ради того, чтобы найти организаторов террористического акта в красногорском "Крокус сити холле". Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она с коллегами также возложила цветы к стихийному мемориалу у концертного зала.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла". Видео © Life.ru
"Очень важно, чтобы всё мировое сообщество сегодня сплотилось для поиска заказчиков и предания их самой суровой ответственности", — заявила Москалькова, находясь у стихийного мемориала поблизости от места трагедии.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". Согласно последним данным СК, погибло 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки с именами здесь. Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, пытавшиеся сбежать на Украину. Их схватили в Брянской области и поместили под арест до 22 мая.
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