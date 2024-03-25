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25 марта, 09:38
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Песков оставил без ответа вопрос о травмах террористов из "Крокуса" при поимке

Обвиняемый в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев в суде. Фото © Life.ru

Обвиняемый в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев в суде. Фото © Life.ru

Кремль не комментирует вопрос травм, которые при задержании могли получить боевики, устроившие теракт в красногорском "Крокус сити холле". Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оставляю без ответа этот вопрос", — отметил представитель Кремля.

Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте
Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, погибло 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего задержали 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на Украину, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев.

Александр Юнашев
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