Песков оставил без ответа вопрос о травмах террористов из "Крокуса" при поимке

Кремль не комментирует вопрос травм, которые при задержании могли получить боевики, устроившие теракт в красногорском "Крокус сити холле". Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте

Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, погибло 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего задержали 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на Украину, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев.