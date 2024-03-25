Миллионы школьников присоединились ко Всероссийской акции "Крокус Памяти"

В знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в страшном теракте в подмосковном "Крокус сити холле", 25 марта школьники и студенты по всей России в рамках урока "Разговоры о важном" присоединились ко Всероссийской акции "Крокус Памяти", которую организовали советники директоров по воспитанию вместе с активистами "Движения первых".

Миллионы ребят по всей стране делают оригами в форме цветка, символизирующего единение народа в тяжёлые моменты, а также поддержку тех, кто потерял родных и близких в ужасной трагедии для всей России. К акции также присоединились родители школьников и студентов.

Инструкция по созданию крокуса. Видео © Telegram / Разговоры о важном

На занятии дети также вспомнили о мерах предосторожности и безопасности в общественных местах и Интернете. Советник директора по воспитанию школы № 19 г. Красногорска Ильдар Гареев отметил важность того, что ребята получили возможность присоединиться к акции, которая объединила всех жителей страны.

"Участие во всероссийской акции памяти стало для ребят возможностью выразить поддержку и сочувствие родственникам жертв теракта, произошедшего в "Крокус сити холле". Это помогает всем нам справиться с горем и болью и ощутить силу нашего единства. Очень важно в трудной ситуации оказать помощь и любую поддержку проявлять единство", — сказал он.