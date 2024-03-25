Миллионы школьников присоединились ко Всероссийской акции "Крокус Памяти"
Школьники всей страны присоединились ко Всероссийской акции "Крокус Памяти". Обложка © Предоставлено Life.ru
В знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в страшном теракте в подмосковном "Крокус сити холле", 25 марта школьники и студенты по всей России в рамках урока "Разговоры о важном" присоединились ко Всероссийской акции "Крокус Памяти", которую организовали советники директоров по воспитанию вместе с активистами "Движения первых".
Миллионы ребят по всей стране делают оригами в форме цветка, символизирующего единение народа в тяжёлые моменты, а также поддержку тех, кто потерял родных и близких в ужасной трагедии для всей России. К акции также присоединились родители школьников и студентов.
Инструкция по созданию крокуса. Видео © Telegram / Разговоры о важном
На занятии дети также вспомнили о мерах предосторожности и безопасности в общественных местах и Интернете. Советник директора по воспитанию школы № 19 г. Красногорска Ильдар Гареев отметил важность того, что ребята получили возможность присоединиться к акции, которая объединила всех жителей страны.
"Участие во всероссийской акции памяти стало для ребят возможностью выразить поддержку и сочувствие родственникам жертв теракта, произошедшего в "Крокус сити холле". Это помогает всем нам справиться с горем и болью и ощутить силу нашего единства. Очень важно в трудной ситуации оказать помощь и любую поддержку проявлять единство", — сказал он.
Любой желающий может стать участником, опубликовав фото и видео с цветками, а также словами поддержки в своих социальных сетях с хештегами #КрокусПамяти #МыВместе. В ходе акции изготовлено более 10 миллионов крокусов.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в подмосковном "Крокусе", а затем подожгли здание. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.