Российские регионы присоединились к акции памяти "Летят журавли"

Вечером 24 марта возле здания "Крокус сити холла", где произошёл теракт, началась акция памяти "Летят журавли", символизирующая бессмертие, обретённое ушедшими душами. Её подхватили и в других регионах России. Life.ru собрал кадры из разных уголков страны, жители которой надеются, что страшная трагедия больше никогда не повторится.

Свердловская область присоединилась к акции "Журавли" в память о погибших в "Крокусе". Видео © Telegram / Свердловская область

Проекция "Журавли" отобразилась на фасадах некоторых зданий в Екатеринбурге, бесконечный клин летящих в небо белых птиц транслируется с большинства крупных медиаэкранов города. В Историческом сквере выложили огромную надпись из горящих свечей "Екатеринбург скорбит", сообщил корреспондент URA.ru.

Пермь. Фото © Telegram / Пермский край

Пермь. Фото © Telegram / Пермский край

В Перми также появились журавли на медиафасадах, а к мемориалу в сквере Уральских Добровольцев люди приносят цветы и свечи.

В Кемерове молодёжь, активисты и обычные жители выложили из свечей надпись "Куzбасс скорбит" у Вечного огня. Горожане также приносят цветы к мемориалу Воина-Освободителя и к парку Ангелов на месте сгоревшей "Зимней вишни". В Кузбассе был объявлен трёхдневный траур.

Казань. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В Казани жители также выложили надпись из свечей. Горожане несут цветы к стихийному мемориалу у часов на улице Баумана.

Тюмень. Фото © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

"Тюмень скорбит" — люди чтят погибших при теракте около знака "Нулевой километр" на Цветном бульваре.

Жители Керчи в знак соболезнования и скорби несут цветы и зажигают лампадки. Белые журавли появились на медиаэкранах в центре столицы Крыма.

Сочи тоже присоединился к памятной акции. Жители выложили надпись из горящих свечей "Сочи скорбит" на площади Южного мола, а на медиаэкранах и городской башне в небо поднялись журавли. Кроме того, в стороне не остались жители Мордовии и Пензы, а также новых регионов: Херсонской, Запорожской областей и Донецкой, Луганской народных республик.

Херсонская область. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области

Мордовия. Фото © Telegram / Молодёжь Мордовии

"Клин белых журавлей сегодня взметнулся ввысь на здании "Крокус сити холла". И полетел дальше по всей стране, сквозь наши души. Луганщина присоединяется к акции "Журавли" и скорбит вместе со всей Россией. Мы зажигаем свечи в знак солидарности с теми, кто потерял близких, плачем о тех, кто ушёл навсегда. Светлая им память…" — написал глава республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

Луганск. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Запорожская область присоединилась ко Всероссийской акции памяти. Видео © Telegram / Администрация Запорожской области