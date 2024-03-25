Российские регионы присоединились к акции памяти "Летят журавли"
Красногорск. Надпись "Скорбим. 22.03.2024", выложенная из свечей, и иллюминация в виде белых журавлей на фасаде "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Вечером 24 марта возле здания "Крокус сити холла", где произошёл теракт, началась акция памяти "Летят журавли", символизирующая бессмертие, обретённое ушедшими душами. Её подхватили и в других регионах России. Life.ru собрал кадры из разных уголков страны, жители которой надеются, что страшная трагедия больше никогда не повторится.
Свердловская область присоединилась к акции "Журавли" в память о погибших в "Крокусе". Видео © Telegram / Свердловская область
Проекция "Журавли" отобразилась на фасадах некоторых зданий в Екатеринбурге, бесконечный клин летящих в небо белых птиц транслируется с большинства крупных медиаэкранов города. В Историческом сквере выложили огромную надпись из горящих свечей "Екатеринбург скорбит", сообщил корреспондент URA.ru.
В Перми также появились журавли на медиафасадах, а к мемориалу в сквере Уральских Добровольцев люди приносят цветы и свечи.
Кемерово. Фото © Telegram / "Кемерово с огоньком"
В Кемерове молодёжь, активисты и обычные жители выложили из свечей надпись "Куzбасс скорбит" у Вечного огня. Горожане также приносят цветы к мемориалу Воина-Освободителя и к парку Ангелов на месте сгоревшей "Зимней вишни". В Кузбассе был объявлен трёхдневный траур.
Казань. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
В Казани жители также выложили надпись из свечей. Горожане несут цветы к стихийному мемориалу у часов на улице Баумана.
Тюмень. Фото © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
"Тюмень скорбит" — люди чтят погибших при теракте около знака "Нулевой километр" на Цветном бульваре.
Керчь. Фото © Z_Администрация города Керчи
Жители Керчи в знак соболезнования и скорби несут цветы и зажигают лампадки. Белые журавли появились на медиаэкранах в центре столицы Крыма.
Сочи тоже присоединился к памятной акции. Жители выложили надпись из горящих свечей "Сочи скорбит" на площади Южного мола, а на медиаэкранах и городской башне в небо поднялись журавли. Кроме того, в стороне не остались жители Мордовии и Пензы, а также новых регионов: Херсонской, Запорожской областей и Донецкой, Луганской народных республик.
Херсонская область. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
Мордовия. Фото © Telegram / Молодёжь Мордовии
"Клин белых журавлей сегодня взметнулся ввысь на здании "Крокус сити холла". И полетел дальше по всей стране, сквозь наши души. Луганщина присоединяется к акции "Журавли" и скорбит вместе со всей Россией. Мы зажигаем свечи в знак солидарности с теми, кто потерял близких, плачем о тех, кто ушёл навсегда. Светлая им память…" — написал глава республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.
Луганск. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
Запорожская область присоединилась ко Всероссийской акции памяти. Видео © Telegram / Администрация Запорожской области
Пенза. Фото © Telegram / Пензенская область
Ранее Life.ru писал, что 24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим в результате теракта в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 130 человек. Его объявил президент России Владимир Путин во время телеобращения к гражданам. В воскресенье вечером на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Журавли", сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Именно в честь артиста был назван концертный зал, где погибло множество невинных людей.