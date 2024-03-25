Юрист предложил способ борьбы со спам-вербовкой детей для терактов в Сети

О рассылке с призывами устроить теракт за вознаграждение после трагедии в "Крокусе" сообщают жители ряда регионов России. Враждебные силы пытаются планомерно вовлекать в свои инициативы самых податливых — детей и пожилых граждан. Для борьбы с этим нужна горячая линия, считает адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Авекс юст" Игорь Бушманов.

Юрист отметил в беседе с Life.ru, что инициаторов таких спам-акций тяжело найти и обезвредить, поскольку организаторы, исполнители и пособники в основном находятся за пределами России. Рассылка происходит с подменных номеров, зачастую с использованием защищённого конфиденциальностью мессенджера "Телеграм".

"Указанные действия направлены прежде всего на дестабилизацию обстановки в стране, создание у граждан постоянного чувства тревоги и паники, побуждение лиц с нестабильной психикой или подверженных психическому и психологическому воздействию к совершению противоправных действий", — пояснил Игорь Бушманов.

Так происходит своего рода зомбирование человека с использованием тщательно продуманных психологических скриптов — определённых фраз. Важно сейчас проводить разъяснительную и профилактическую работу среди подростков, студентов, пожилых граждан, объяснил собеседник. К этому должны быть привлечены волонтёры, родители, преподаватели, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов.

По его словам, необходимо донести чёткую информацию о возможных уголовно-правовых последствиях в отношении лиц, которые поведутся на такие указания, даже если они обличены в различные игровые и шутливые формы. А ответственность здесь достаточно строгая — от обвинений в хулиганстве по статье 213 УК РФ до совершения террористического акта (статья 205 УК РФ). В зависимости от последствий — наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.