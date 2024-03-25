Туристам объяснили, как избежать проблем из-за усиления контроля в аэропортах Москвы
В АТОР посоветовали туристам заранее приезжать в аэропорт из-за проверок
Эксперты рассказали, что после трагедии в "Крокусе" были усилены меры контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, поэтому нужно учитывать несколько деталей, чтобы не опоздать на свой рейс, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
В связи с трагедией во всех людных местах усилили меры безопасности, поэтому большинство авиакомпаний советуют приезжать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все досмотры. Кроме того, рекомендуется быть внимательными, не брать с собой предметы, которые могут быть ошибочно приняты за оружие или бомбу. А для более быстрого прохождения контроля перед полётом нужно снять верхнюю одежду, головные уборы и выложить металлические предметы из карманов в специальный контейнер.
На железнодорожном транспорте меры контроля также ужесточили. Была введена дополнительная проверка данных пассажиров при посадке и при допуске провожающих в вагоны. Кроме того, теперь пассажиров будут проверять перед отправлением и по прибытии поездов.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Накануне началось опознание погибших. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.
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