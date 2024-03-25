Туристам объяснили, как избежать проблем из-за усиления контроля в аэропортах Москвы

Эксперты рассказали, что после трагедии в "Крокусе" были усилены меры контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, поэтому нужно учитывать несколько деталей, чтобы не опоздать на свой рейс, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

В связи с трагедией во всех людных местах усилили меры безопасности, поэтому большинство авиакомпаний советуют приезжать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все досмотры. Кроме того, рекомендуется быть внимательными, не брать с собой предметы, которые могут быть ошибочно приняты за оружие или бомбу. А для более быстрого прохождения контроля перед полётом нужно снять верхнюю одежду, головные уборы и выложить металлические предметы из карманов в специальный контейнер.