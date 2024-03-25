Притворилась мёртвой: Девушка узрела расстрел подруги в "Крокусе" и чудом выжила после пули в голову
Фельдшер рассказала о девушке, которая выжила в "Крокусе", притворившись мёртвой
Террористы в "Крокусе". Скриншот видео © Telegram / SHOT
Фельдшер красногорской скорой рассказала историю девушки, которая чудом спаслась во время теракта в "Крокусе". По словам медика, её пациентка пережила ад — пуля чуть не попала ей в голову, подругу застрелили на глазах, а вспыхнувшая на теле одежда оставила сильнейшие ожоги, передаёт SHOT.
Врач скорой рассказала историю спасения пострадавшей в "Крокусе" девушки. Видео © SHOT
Оксана Цуркан рассказала, что на вызов её бригада приехала около девяти вечера. Ей сразу передали девушку со множественными ожогами тела, а также ранением щеки — пуля террористов прошла по касательной. Выяснилось, что у неё на глазах застрелили подругу, а, чтобы выбраться, фанатке "Пикника" пришлось притвориться мёртвой. Позже на ней загорелась одежда.
В результате у пострадавшей были ожоги первой и второй степени на спине, ягодицах и задней поверхности бёдер. Девушке сразу дали обезболивающее и успокоительное, чтобы снять шоковое состояние. После этого её доставили в Химкинскую районную больницу. А Оксана с коллегами после вернулись на место трагедии, чтобы помочь остальным.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибло 137 человек, а пострадало 182. Ещё 12 тел могут быть под завалами. 24 марта были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. Сегодня стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях.