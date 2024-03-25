Притворилась мёртвой: Девушка узрела расстрел подруги в "Крокусе" и чудом выжила после пули в голову

Фельдшер красногорской скорой рассказала историю девушки, которая чудом спаслась во время теракта в "Крокусе". По словам медика, её пациентка пережила ад — пуля чуть не попала ей в голову, подругу застрелили на глазах, а вспыхнувшая на теле одежда оставила сильнейшие ожоги, передаёт SHOT.

Врач скорой рассказала историю спасения пострадавшей в "Крокусе" девушки. Видео © SHOT

Оксана Цуркан рассказала, что на вызов её бригада приехала около девяти вечера. Ей сразу передали девушку со множественными ожогами тела, а также ранением щеки — пуля террористов прошла по касательной. Выяснилось, что у неё на глазах застрелили подругу, а, чтобы выбраться, фанатке "Пикника" пришлось притвориться мёртвой. Позже на ней загорелась одежда.