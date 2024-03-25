Обвинённый в изнасиловании Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в €1 млн
Футболист Дани Алвес вышел под залог, отсидев в испанской тюрьме только год
Дани Алвес. Обложка © AP/TASS
Бразильский футболист Дани Алвес вышел на свободу под залог в один миллион евро, отсидев чуть больше года в испанской тюрьме по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает газета Marca.
Он покинул тюрьму под протесты недовольных, которые пришли к стенам учреждения, возмущённые тем, что за большие деньги можно купить даже свободу. Спортсмен уже внёс залог в полном объёме, собрав сумму за несколько дней. Сейчас ему запрещено покидать Испанию, также его обязали являться в суд и отмечать своё место пребывания.
Напомним, что бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. По словам жертвы, самый титулованный футболист мира избил её в ночном клубе, чтобы принудить к близости. Защита настаивала, что в ту роковую ночь спортсмен был пьян и ничего не осознавал. Алвес получил четыре с половиной года тюрьмы. 20 марта этого года сообщалось, что спортсмен может выйти под залог в один миллион евро.