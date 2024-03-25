Обвинённый в изнасиловании Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в €1 млн

Бразильский футболист Дани Алвес вышел на свободу под залог в один миллион евро, отсидев чуть больше года в испанской тюрьме по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает газета Marca.

Он покинул тюрьму под протесты недовольных, которые пришли к стенам учреждения, возмущённые тем, что за большие деньги можно купить даже свободу. Спортсмен уже внёс залог в полном объёме, собрав сумму за несколько дней. Сейчас ему запрещено покидать Испанию, также его обязали являться в суд и отмечать своё место пребывания.