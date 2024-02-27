"Барселона" лишила самого титулованного футболиста мира статуса легенды клуба
"Барселона" исключила из списка легенд клуба осуждённого за изнасилование Алвеса
Бразильский футболист Дани Алвес. Обложка © ТАСС / AP / Marco Ugarte
"Барселона" лишила статуса легенды бывшего защитника клуба Дани Алвеса. Такое решение было принято после того, как 40-летнего спортсмена приговорили к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании.
Руководство клуба удалило профиль Алвеса из раздела "Легендарные игроки" на сайте. Уточняется, что "Барселона" сделала это только после вынесения окончательного решения по делу.
Дани Алвес выступал за "Барселону" в 2008–2016 годах и 2021–2022 годах. В составе каталонцев он выиграл 23 трофея. Последним клубом бразильца был мексиканский "УНАМ Пумас", который расторг контракт с Алвесом после его ареста.
Напомним, в начале января прошлого года женщина обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах. По словам пострадавшей, футболист надругался над нею и нанёс побои в одном из ночных клубов. Полицейские задержали спортсмена. Алвес заявлял, что ничего не боится и примет любой исход ситуации. При этом защита настаивала, что в ту роковую ночь он был в пьяном состоянии, потому не понимал, что делает. В феврале стало известно, что футболиста приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы.