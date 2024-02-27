"Барселона" лишила самого титулованного футболиста мира статуса легенды клуба

"Барселона" лишила статуса легенды бывшего защитника клуба Дани Алвеса. Такое решение было принято после того, как 40-летнего спортсмена приговорили к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании.

Руководство клуба удалило профиль Алвеса из раздела "Легендарные игроки" на сайте. Уточняется, что "Барселона" сделала это только после вынесения окончательного решения по делу.