Голикова: 22 пенсии по потере кормильца назначены без заявления семьям погибших
Родственникам погибших при теракте в "Крокусе" без заявления уже назначили 22 пенсии по потере кормильца, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что всем раненным в результате страшной трагедии, а также семьям жертв будет оказана необходимая помощь.
"Сегодня проактивно, без истребования документов, уже назначены 22 пенсии по случаю потери кормильца, из них 19 — страховые и три — социальные. По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь", — сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина, отметив, что вопрос будет находиться на постоянном контроле властей.
Напомним, первые компенсационные выплаты пострадавшим начали ещё накануне. Их получили пострадавшие из девяти регионов: Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Удмуртской Республики и Пермского края. Сегодня в ходе совещания у президента мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица осуществила первые 60 выплат. Подробнее о том, на какие пенсии и компенсации могут рассчитывать люди, — в нашем материале.
Life.ru