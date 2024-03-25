Голикова: 22 пенсии по потере кормильца назначены без заявления семьям погибших

Родственникам погибших при теракте в "Крокусе" без заявления уже назначили 22 пенсии по потере кормильца, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что всем раненным в результате страшной трагедии, а также семьям жертв будет оказана необходимая помощь.

"Сегодня проактивно, без истребования документов, уже назначены 22 пенсии по случаю потери кормильца, из них 19 — страховые и три — социальные. По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь", — сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина, отметив, что вопрос будет находиться на постоянном контроле властей.